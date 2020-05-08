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Sakarya'da yılanı tatlı dille çıkartmaya çalıştı! İzleyenler şaşkına döndü

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde bulunan bahçesinde taşların arasına kaçan yılanı tatlı diliyle deliğinden çıkartmaya çalışan ve o anları kaydederek sosyal medya hesabına yükleyen çiftçinin paylaşımı şaşkına çevirdi.

Serdivan ilçesinde bulunan bahçesine çalışmaya giden İbrahim Kurt isimli çiftçi, çalıştığı esnada taşların üzerinde bir yılan gördü. Gördüğü yılan nedeniyle çalışmasına ara veren Kurt, taşların arasına kaçarak kayıplara karışan yılanı bulunduğu yerden çıkartabilmek için büyük çaba sarf etti.

Bir süre yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için uğraşan ve yılanı çıkartamayan çiftçi Kurt, bu sefer yılanı deliğinden çıkartabilmek için tatlı dile başvurarak onunla konuşmaya başladı.

Öldürmeyeceğim seni, iş yapamıyoruz senin yüzünden

Yaşanan o anları cep telefonuyla kaydeden İbrahim Kurt’un, “Öldürmeyeceğim seni çık ağzını burnunu kıracağım. Nereye tutunuyorsun anlamadım, iş yapamıyoruz senin yüzünden” diyerek yılanla konuştuğu görüldü.

Uğraşları sonuç veren çiftçi bir süre sonra yılanı yakaladı ve daha sonrasında da doğal yaşam alanına saldı. Kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kurt’un paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.

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