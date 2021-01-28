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Sahte koronavirüs aşısı üretti! İnternetten 7 bin 400 TL'ye sattı

Demirören Haber Ajansı

ABD'de Johnny Stine adlı bir kişi, sahte koronavirüs aşısı üretip satmaya başladı. Stine’in ürettiği aşıları internetten 400 (2950 TL) dolar ile 1000 (7400 TL) dolar arasında sattığı belirlendi.

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ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine’ın, koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığı tespit edildi. ABD Başsavcısı Brian T. Moran yaptığı açıklamada, "Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, COVID-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu" dedi. Yetkililer, Stine'in, COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen bir pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020'nin başlarında internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığını ifade etti.

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