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Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 6 Nisan tarihli Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki vaka sayısı bugün eklenen 3 bin 148 ile 30 bin 217'ye ulaşırken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 649'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı 6 Nisan tarihli Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki vaka sayısı bugün eklenen 3 bin 148 ile 30 bin 217'ye ulaşırken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 649'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 6 Nisan tarihli koronovirüs tablosunu açıkladı. Yakında günlük test sayısının 30 bine çıkacağını ve iyileşen hasta sayısındaki artışın hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, artan test sayısına rağmen vaka sayısının düşük seyrettiğini kaydetti. Virüsün gücünü temastan aldığını bir kez daha vurgulayan Koca, evde kalma uyarısını yineledi.

Vefat eden sayısı 649'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugün ölenlerin sayısı 75 olarak açıklanırken toplam vefat eden sayısı 649'a yükseldi. Yapılan 21 bin 400 testten 3 bin 148'i pozitif çıkarken toplam koronavirüslü hasta sayısı ise 30 bin 217 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 145, entübe hasta sayısı ise 966'a yükseldi.

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