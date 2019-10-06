Rusya'dan Venezuela açıklaması! Devam edeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Caracas’a, Moskova’nın Venezüella lideri Nicolas Maduro’ya desteğini gösteren bir ziyaret gerçekleştirdi. Borisov, Rusya ile Venezüella arasındaki ilişkileri düzenleyecek 10 yıllık yeni bir işbirliği planı hazırlanacağının haberini de verdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck el Aissami ile Rusya-Venezüella hükümetlerarası komisyon toplantısına başkanlık yaptı.

Söz konusu toplantıda Aissami, ABD’nin yaptırımlarına rağmen Venezüella’nın, ülkede çıkarılan petrolü satabilmesine yardımcı olan Moskova’ya teşekkür etti.

Borisov: Maduro'yu desteğe devam edeceğiz

Borisov ise pek çok Batılı ülkenin Venezüella’nın lideri olarak muhalif Juan Guaido’yu tanımış olmasına karşın, Moskova’nın ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro’yu desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Yerel basına göre Borisov ayrıca Rusya ve Venezüella’nın karşılıklı ticareti artırmasının, Maduro’nun hükümetinin meşru olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Uzun vadeli iş birliği planı

Rus Başbakan Yardımcısı ayrıca, bir sonraki hükümetlerarası komisyon toplantısına kadar Rusya ile Venezüella’nın ekonomik ve askeri-teknik işbirliği için hedefler ortaya koyan ve 2030’a kadarki dönemi kapsayan uzun süreli bir işbirliği planı hazırlayacaklarını söyledi.

Maduro: Çok özel bir insan

Maduro ise başkent Caracas’ta Borisov’la görüşmesi sonrasında ‘bunun, başta petrol, tarım ve askeri sektörlerde olmak üzere ikili ilişkilerin elden geçirildiği çok özel bir gün olduğunu’ söyledi.

Maduro geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin’e bir araya gelerek kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu arada Rus Başbakan Yardımcısı Borisov’un Caracas ziyareti, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in Küba’yı ziyaret etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Medvedev de söz konusu ziyaretinde Moskova’nın petrol ve petrol ürünlerini tedarikini güven altına alması için Küba’ya yardım edeceğini söylemişti.