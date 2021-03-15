Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu çarptı! İşte o anlar
RUSYA'da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna kar aracı çarptı. Talihsiz kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Talihsiz kazada yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı,hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın çocuğa çarptığı, çocuğun çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendiği görüldü. O sırada çevredekiler, çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdi.