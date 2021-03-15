BIST 1.559
DOLAR 7,55
EURO 9,01
ALTIN 419,38
DÜNYA

Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu çarptı! İşte o anlar

Demirören Haber Ajansı

RUSYA'da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna kar aracı çarptı. Talihsiz kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Talihsiz kazada yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı,hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın çocuğa çarptığı, çocuğun çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendiği görüldü. O sırada çevredekiler, çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güldür Güldür Show'daki parmak arası terlik giyen hoca
Güldür Güldür 'Fenomen cenazesi' skecindeki tepki çeken imam portresi
Erdoğan'dan sert sözler: Bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir
4 kişi ölmüştü! Bursa'da feci kazanın öncesi ortaya çıktı: Roket gibi...
Isparta'da markette yumruklar havada uçuştu ortalık karıştı! Sebebi ise...
Antalya'da kadın turistlerin tramvay yolunda yaptıkları pes dedirtti! Raylara uzanıp...
Menajerimi Ara'da yürek sızlatan anlar! Rasim Öztekin sahnesi herkesi duygulandırdı
Korku dolu anlar! Atmosfere girdi ateş topuna dönüştü
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Aziz Yıldırım geri döner
Vanlı üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan’ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak