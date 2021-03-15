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Güldür Güldür Show'daki parmak arası terlik giyen hoca

Güldür Güldür Show 254. bölümünde İslam dininin ve imamların alaya alınması büyük tepki çekti. Türk Diyanet Vakıf-Sen RTÜK'ü göreve çağırıp sert sözlerle tepki gösterdi. Güldür Güldür'de daha önce de parmak arası terlik giyen hoca tiplemesi vardı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, bir televizyon kanalında yayınlanan “Güldür Güldür Show” adlı programda sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlilerinin alaya alındığını söyledi, duruma tepki gösterdi. Şanlı, "Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor. İmamlık gibi kutsal bir değerimizle dalga geçildiği apaçık görülüyor. Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları Türk milleti tarafından çok iyi görülüyor. Dini, milli ve ahlaki değerlerimizle adeta dalga geçen bu zihniyete, programlarının izlenmemesiyle beraber tepki gösterileceğine inanıyorum. Bu asil millet Hz. Peygamberimizin mesleği olan imama ve imamlığa sahip çıkacaktır." dedi. 

Güldür Güldür'de daha önce de parmak arası terlik giyen hoca tiplemesi yapılmıştı. 

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