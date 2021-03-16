Güldür Güldür Show 'Fenomen cenazesi' skecindeki imamları kızdırdı

Show TV'nin en çok izlenen programlarından olan Güldür Güldür Show imamları kızdırdı. Daha önce 'parmak arası terlik' giyen imam portresi ile konuşulan Güldür Güldür Show'da bu kez fenomen cenazesindeki imam skeci dillere düştü. Ancak imamlar bu skeçlerden hiç hazzetmedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı'dan imam tiplemelerine çok ağır bir tepki geldi. Tiyatro oyuncularına da hakaret eden Şanlı, "Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor" dedi.

Bu edepsizliktir deyip çok ağır konuştu

Türk Diyanet Vakfı Bursa şube başkanı Hilmi Şanlı skece tepki göstererek şunları söyledi:

* "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz.

Program kaldırılsın

*’Güldür Güldür Show’ programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK’ü göreve davet ediyoruz. Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşması dahi kanunen yasak. Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz.

Soytarılar, şaklabanlar...

*"Bu kendini bilmez şaklabanlar, buna nasıl cüret edebiliyorlar. Günümüzde bizim kutsal değerlerimize o kadar çok saldırılıyor ki maalesef bizler de Müslümanlar olarak adeta artık bunları kanıksadığımız için midir nedir bilemiyorum ama neticede sesimiz de çıkmıyor. Bizler sessiz kaldıkça da bu soytarılar bizim kutsallarımızı ayaklar altına almaktan zerre kadar çekinmiyorlar.

*Herkes yaptığı hatanın incinen gönüllerin cezasını bulmalıdır. Rahatsız olan Müslüman Türk milleti, görevini yapmayan RTÜK’ten ve ahlaksız TV’den, ayrıca onları denetleyenlerden de edepsizlere karşı göreve davet ediyoruz. Edepsizlik sanat olamaz. Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz.

Parmak arası teklik giyen hoca

Güldür Güldür'de daha önce de parmak arası terlik giyen imam skeci çok konuşulmuştu. Hilmi Şanlı o skece de tepki gösterdi. İşte o skeç: