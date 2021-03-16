Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye yanıt: İşkence yapsalar bile bu hakemi satmam

Fenerbahçe Kulübü 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a faal bir hakemin ‘Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ diyerek bir operasyon iddiasında bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve çağırmıştı.

Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF’nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak yorumcu Ahmet Çakar’ın, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” sözleri ile ilgili de hukuki adımların atılmasını talep etmişti.

Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu da konunun araştırılması için savcılığa başvuru yapıldığını açıklamıştı. Eski hakem ve TV yorumcusu Ahmet Çakar görüştüğünü iddia ettiği hakemle ilgili Fenerbahçe Kulübü’nün girişimleri sonrası yeni bir açıklamada bulundu.

“Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem''

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan programda görüştüğü hakemin ismini vermeyeceğini açıkladı. Savcılığı göreve çağıran Fenerbahçe’den kimsenin kendisini aramadığını belirten Çakar, “Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF’den arayıp da ‘Hocam bu ne iş?’ demedi. Fenerbahçe’den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın” şeklinde konuştu.