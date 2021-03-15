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Meral Akşener'in gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayı kim?

İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayının 'seçmende karşılığı olan biri' olması gerektiğini söyledi. Hadi Özışık, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı açıklamasını Perde Arkası'nda masaya yatırdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında bazı soruları yanıtladı. Akşener'e sorulan sorular arasında en dikkat çekenlerden biri "Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' idi. 'Bizim için şahıslar değil sistem değişikliği önemli' diyen Akşener'e bu seferde siz Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusu yöneltildi. Akşener soruya net bir cevap vermedi. Akşener'in ifadelerini arasında en dikkat çeken ifade, "Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi." oldu.

Peki Meral Akşener'in gönlünde yatan seçmende karşılığı olan Cumhurbaşkanı adayı kim? Hadi Özışık, Perde Arkası programında bu konuyu değerlendirdi.

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