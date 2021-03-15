Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikinin sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan, "Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı" diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı 24 milyar liradır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz" dedi.