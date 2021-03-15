Kuskus pilavı nasıl yapılır bu hafif lezzete bayılacaksınız!

Makarna, erişte yerine rahtlıkla değerlendirebileceğimiz bir lezzet olan kuskusu nedense mutfağımıza onlar kadar sık almıyoruz. Aslında sofraların vazgeçilmezi olabilecek bir lezzet olan kuskusa hak ettiği değeri vermiyoruz. Bu tarifimiz gün içerisinde öğünlerde pratiklik, hafiflik ve lezzet arayışı içerisinde olanlar için mükemmel bir seçim olacaktır. İşte sebzeli kuskus pilavı tarifinin detayları…

Malzemeler;

1 Su bardağı börülce, 2.5 Su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağ, 2 Su bardağı kuskus, 1 adet kapya biber, yeteri kadar tuz.

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