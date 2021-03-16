BIST 1.555
DOLAR 7,53
EURO 8,99
ALTIN 419,56
MEDYA

Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı

Seni Çok Bekledim dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Seni Çok Bekledim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Seni Çok Bekledim 19 Mart 2021 Cuma akşamı Star'da...

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...

O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken; Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Son Yaz 12. bölüm fragmanı
Alev Alev 19. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz
Kuskus pilavı nasıl yapılır bu hafif lezzete bayılacaksınız!
TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' Oscar adayı oldu
İşte Müsavat Dervişoğlu'nun kendi sözlerini yalanladığı anlar!
Taksim'de çarşaflı gençlere 'siz gerici misiniz' diye saldıran kadın tepki çekti
Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu çarptı! İşte o anlar