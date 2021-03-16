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MAGAZİN

Songül Karlı ekranlara geri dönüyor

Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Songül Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir ekranlarda olmayan Karlı, yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerine devam eden Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" ifadesini kullandı.

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