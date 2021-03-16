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DÜNYA

Aracıyla gidiyordu hayatının şokunu yaşadı! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı

ABD'de kalkıştan hemen sonra tek motorlu uçak, yolda ilerleyen aracın üzerine düştü. Feci kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi. ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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