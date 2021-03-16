Karahan Çantay hakkında bomba iddia! 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Karahan Çantay'ın vefatı gündeme bomba gibi düştü. Karahan Çantay'ın Sibel Can hakkında yaptığı bir açıklama izleyenleri şaşırttı. Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay, merak edilen soruları cevapladı. Çantay verdiği son söyleşide "Sibel Can'la tek gecelik ilişkimiz oldu" demişti.

Onur Akay açıklamasında bu konuya dair şunları söyledi: "Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi cümlesi Karahan'ın kendi cümlesidir. Benim için tek gecelik bir ilişki olarak kaldı öyle yazılmasını istiyorum dedi. Daha çok yerlerde de olduğunu ima etti."

Karahan Çantay verdiği söyleşide bakın neler demiş...

"Onur Akay: Peki o şantaj videosu nedir?

Karahan Çantay: Benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşa anlattım. Dosttur dedik, erkek erkeğe konuştuk. O da gitmiş başka bir manken arkadaşa anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar’a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aslında hepsi bir yasak aşka yazılan hayali senaryolar.

Onur Akay: Yani Sibel Can’la olan aşkını yasak aşk olarak kabul ediyorsun.

Karahan Çantay: Evet."