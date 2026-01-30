BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,64
ALTIN 6.772,92
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 24-30 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine ve çeşitli askeri unsurlara yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılarak, "Harkiv bölgesindeki Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy, Sumi bölgesinde Belaya Bereza, Zaporijya bölgesinde Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Berestok yerleşim yeri kurtarıldı." denildi.

Ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 112 bine yakın İHA, 646 hava savunma füze sistemi, 27 bin 404 tank ve zırhlı araç, 1653 çok namlulu roketatar, 33 bine yakın obüs ve havan topu ile 53 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış