Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia! Acılı baba, gassal ile konuştu

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaiş dosyasında sır perdesi aralanamadı. Baba Nizamettin Kabaiş, "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.' dedi.

Rojin Kabaiş’in ailesinin adalet arayışı sürüyor. 15 aydır Rojin'in ölümü ile ilgili sorular yanıtlanmadı.



NTV'ye konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Ankara davet edildiklerini ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini dile getirdi. Görüşme talebi Adalet Bakanlığı'ndan gelirken bu gelişme ise aileyi umutlandırdı.

VÜCUDUNDA İKİ ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ

Baba Nizamettin Kabaiş'e göre dosyada birçok delil mevcut ve bunların başında kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA var. Kabaiş, kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını iddia ediyor.

"ROJİN KAYIPKEN SUDA DEĞİLMİŞ"

"Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok." diye konuşan Kabaiş, "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.' dedi." ifadelerini kullandı.

Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Kabaiş, olayın netlik kazanmaması durumunda Meclis'in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını dile getirdi.