CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Hasan Ufuk Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına selam verdi
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısının ardından bu sefer katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına selam verdi.Abone ol
CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldı. Çakır'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşma ve verdiği selam tepkilere yol açmıştı.
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Hasan Ufuk Çakır, rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada 'İki büyük kumandan var biri Atatürk diğeri Erdoğan' diyerek Erdoğan'a selam durmuştu.
Halk TV'de yer alan habere göre memleketi Mersin'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çakır, “Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak” iddiasında bulundu.
Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak selam verdi.