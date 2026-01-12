BIST 12.306
DOLAR 43,13
EURO 50,46
ALTIN 6.390,13
YEREL

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti

Ankara'nın Mamak ilçesinden gelen son haber kan dondurdu. Tartışma sonucu evinde öldürülen 28 yaşındaki Esra'nın annesi ve arkadaşı gözaltına alındı. Genç kadının 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre,  Esra Muratoğlu (28), annesi Ç.Y. (48) ve arkadaşı O.K. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle bir tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ç.Y. ve O.K, Muratoğlu'nu boğarak öldürdü.

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti - Resim: 0

Soruşturma başlatıldı

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Ç.Y. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Muratoğlu'nun, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti - Resim: 1

