Rasim Ozan Kütahyalı: Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarında meydana gelen dert dalgalanmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" ifadelerini kullandı.Abone ol
Türk Lirası’nın gece saatlerinde dolar karşısında yüzde 15’e varan değer kaybının ardından, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında olayı değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı.
Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar TCMB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra geldi.