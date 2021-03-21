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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Derbi maçta kurtardığı pozisyonlarla alkış alan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Maçın ardından soyunma odasına Volkan Demirel ile giden 22 yaşındaki kalecinin gözyaşları döktüğü görüldü.

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