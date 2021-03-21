Erol Bulut ve Sergen Yalçın'dan derbi sonrası açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve sonuçta beraberlik aldık. Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz" diye konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise hakem Halil Umut Meler’i eleştirerek, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" dedi.

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Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçının güzel geçtiğini ifade ederek, "İlk yarı biraz Beşiktaş, ikinci yarı bizim üstünlüğümüz olan bir maç izledik. İki tarafta da yeterince gol pozisyonları oldu. Değerlendirmede eksik kaldık. Değerlendirdiğimiz bir pozisyon var. İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz bir gol, yemememiz gereken bir goldü. Golü attıktan sonra ve atmadan önce yakaladığımız pozisyonlar, baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı ikinci yarıda. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve sonuçta beraberlik aldık. Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz. Sonuçta ligde 10 haftalık bir süreç var. Sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Son vuruşlarda eksiğiz" Takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine sorulan soruya cevap veren Bulut, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabi ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İki taraf da çok iyi mücadele etti"

İki takımın da kazanmak için iyi mücadele ettiklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Oyunla ilgili şunu söyleyeyim, iyi bir mücadele oldu. İki taraf da çok iyi mücadele etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Oyunun geneline bakarsak; ikinci yarı öne geçtikten sonra maçı bitireceğimiz pozisyonlar yakaladık. Erken bitirebilirdik ama Fenerbahçe kalecisi engel oldu, hem de oyuncularımız bitiremedi. Ozan Tufan da güzel gol attı tebrik ederim. Sonuç iyi de değil kötü de değil. Biz önde olan tarafız. Ligin final bölümü oynanacak milli aradan sonra. Ağır maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Futbol canlı bir oyun bu tür sonuçlar, şanssız goller var" diye konuştu.

"Hakem rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı" Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’i eleştiren Yalçın, "Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

"Oynanan oyundan memnunum"

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun maç içinde çok fazla gol kaçırmaları hakkındaki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gol kaçabilir, bu normal. Önemli olan pozisyona girmek. Bugün bir tanesiyle sonuçlandırıyoruz pozisyonları. Üretiyoruz ama sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Karşımızda da Fenerbahçe gibi güçlü bir camia vardı. Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."