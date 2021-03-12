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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu rektör olduğu üniversitede 4 fakültenin de dekanlığını yapıyor

GAZİANTEP İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun, aynı anda üniversitedeki 4 fakültenin de dekanlığını yaptığı ortaya çıktı. Toplam 8 fakültesi bulunan üniversitede, diğer 4 dekanlığı ise yalnızca 2 isim yürütüyor.

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Tıp, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile İslami İlimler fakültelerinin dekanlıklarını da vekaleten yürüttüğü öğrenildi.

9 kişilik yönetim kurulu, 3 kişiden oluşuyor

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar imzalı habere göre, Diş Hekimliği ile Sağlık Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş, Hukuk ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Osman Bilgin yapıyor. Rektör ile 8 fakültenin dekanlarının yer aldığı 9 kişilik yönetim kurulu, 3 kişiden oluşuyor.  

'Yapılanma tamamlanmadı'

Üniversite yetkilileri, toplam 799 öğrencinin eğitim gördüğünü söylerken, kurulan fakültelere dekan vekili atanması gerektiğini ancak 'üniversite yeni kurulduğu için akademik yapılanmasını henüz tamamlamadığını, bu nedenle de üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil bulunan 3 profesörün imza yetkisi açısından dekan vekilleri olarak görevlendirildiğini' kaydetti.

Yetkililer, 'ek olarak yürütülen dekan vekilliği görevleri nedeniyle bu isimlerin herhangi bir ücret almadığını' söyledi.

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