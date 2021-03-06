BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  DÜNYA

Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi

Dört günlük ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Abone ol

Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un konvoyunun Necef Havalimanı'ndan Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüşmek üzere hareket ettiği ifade edildi.

Görüşmenin Sistani'nin evinde başladığı kaydedildi. Papa ziyaretinin ilk günü olan dün, Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.  Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.

Katolik kilisesinin 84 yaşındaki lideri daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Irak'ta dört gün boyunca birçok yeri ziyaret edeceğini ve bu ‘sembolik’ yolculuğun görevinin gereği olduğunu hissettiğini ifade etmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
2 bin TL değerinde bir cep telefonu aldı 3 ay sonra gelen mesajla şok yaşadı
İSKİ 3 ilçeyi açıkladı! 17 saat su kesintisi olacak
PKK'ya çok ağır darbe! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 78 terörist etkisiz hale getirildi
Adana'da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı
Fahrettin Koca'dan cumartesi paylaşımı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı
Zonguldak'ta kazalı araçtan çıkan iki arkadaş restoranda döner yedi
Fatih Terim aradığı sol beki buldu: Patrick van Aanholt
Podolski'den Mesut Özil paylaşımı: Geçmiş olsun kardeşim
Ümraniye’de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
Yorumlar