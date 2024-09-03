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Palamut tezgahları süsledi, fiyatlar yarıya düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Palamut tezgahları süsledi, fiyatlar yarıya düştü

Trabzon'da 1 Eylül itibariyle av sezonun açılması sonrası denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor.

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Ortahisar ilçesinde balıkçı tezgahlarında tanesi 40 ile 75 lira arasında satılan palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor.

Tezgahlarda mezgidin kilogramı 100, istavritin 75, deniz somonun tanesi 175, levreğin kilosu 250 liradan satılırken, palamudun ise 5 tanesi 200 liradan satılıyor.

Balıkçılardan Gökmen Aydın, AA muhabirine, yeni sezonda palamudun bol olacağını söyledi.

Aydın, "Hava sıcak olduğu için balık dipte. Soğuması lazım ki balık yukarılara gelsin. Palamudun tanesi 75 lira. En ucuz gıda maddesi balık. Fiyatlar normal. İlla ki fiyatlar da düşer. Geçmiş sezonda palamudun tanesi 150-200 lirayken şu an 75 lira. Bu fiyattan yukarı daha çıkmaz ve vatandaşlarımız normal fiyattan yer." diye konuştu.

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