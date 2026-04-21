Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçimin tarihini ilan edin, tüm istifaları kabul edeceğinizi söyleyin. 30 değil, Türkiye’nin en geniş coğrafyasında sandık kurulması için 50-55 milletvekilinin istifasını getirmeyenler namerttir. Hodri meydan" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özel'in "Dünyada nasıl Erdoğan, Trump ve İsrail aynı tarafta durup burada kendilerine bir iktidar tarif ediyorlarsa biz Filistin ile beraber yapılacak ilk seçimi bekliyoruz." sözleri tartışma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada 'Ortadoğu'da işe yarayan tek modelin monarşi olduğunu' savunmasına değinen Özel, şunları söyledi:

"ABD'nin büyükelçisi Tom Barrack, duvarında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Meclis'in çatısı altındayız. Gelip bu ülkeyi yönetene güven mektubu sunan, bu ülkeye saygılıyız diyenler oturuyorlar bacak bacak üstüne atıp gerilip, yayılıp özensiz cümleler kuruyorlar.

Trump'ın yeni düzenini Türkiye'de ilan etmeye kalkıyorular. Bu hadsiz daha önce de çıkıp 'Trump akıllı adam Erdoğan'a istediğini verdi' diyordu. O sırada Trump'ta Junior Trump ile görüşüyordu. Bunu deşifre ettik önce sustular. Tam inkar edeceklerdi ki Trump doğruladı. Nadir toprak elementlerine verdiği değeri söyledi. Ne çerçeve koyduysak doğrulandı. Bu hadsiz Trump Erdoğan'da olmayanı verip her şeyi alacak diyor. Erdoğan'da ne yok? Meşruiyet. Trump'ın Dışişleri Bakanı Erdoğan için 'Trump ile beş dakika görüşmek için yalvarıyorlar' dedi. Bundan sonra gidip Trump ile görüştüler.

Elon Musk ve Donald Trump, Almanya'da AFD'yi destekliyor. Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, birbirinden öğrenmesi, birbirini desteklemesi... Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar.

Kimse enseyi karartmansın. Bu yaşananlar gidişin haberi. Bütün kadrolarımız, meselenin farkında. Sadece iki buçuk yıldır girdiğimiz ilk seçimlerde 47 yıl sonra partimizi birinci yaptığımız gibi KKTC seçimlerinde de doğru yerde durduk. Gittiler seçime müdahale ettiler, yüzde 65 ile kaybettiler. Macaristan'da Orban'ı desteklediler, Orban kaybetti. Dünyada nasıl Erdoğan, Trump ve İsrail aynı tarafta durup burada kendilerine bir iktidar tarif ediyorlarsa biz Filistin ile beraber yapılacak ilk seçimi bekliyoruz. Herkes emin olsun ki yapılacak ilk seçim aynı Macaristan'da, Brezilya'da olduğu gibi demokratlar ve otokratlar arasında olacaktır. Otokratları yeneceğiz, Türkiye'ye demokrasiyi geri getireceğiz."

Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki gösteren Özel, "Onursal2ın hak yemediğini bilmeyen yoktur" diyerek konuya ilişkin olarak şunları ifade etti:

"CHP'nin evladı, CHP'nin iktidarına inanıp milletvekili adayı olmamış, mücadeleye devam etmiş, belediye başkan adayı olmuş, AK Parti'nin Kadıköy'den koparıp kendine ayırdığı Ataşehir'de rekor oyla seçilmiş, Onursal'ın hak yemediğini bilmeyen yoktur. Dün sorgulandı, bir iddia yok, bir kanıt yol, yalandan bir HTS kaydı bile yok, hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş, dinleme ve takip yok. 'Sen suç örgütünün başısın' diyorlar. Tek suç bulamayıp, belediye çalışanlarını suç örgütü yapmışlar, bunun üzerinden Onursal'ı almaya, CHP'nin iktidar yürüyüşüne yeni bir çelme takmaya çalışıyorlar. Göreve geldiğinde 'Şafak operasyonları bitecek' diyenlerin ne yaptığını gördük. Onursal'ın evine şafak vakti gelmediler, gece 1'de geldiler.

"Aziz İhsan Aktaş 700 yılla yargılanan serbest gezerken iftira attıkları cezaevinde"

Ne zaman iktidarın seçimle gideceğini gösterdik; o gün bugündür huzurumuz yok, o gün bugündür saldırı altındayız. Onlardaki asıl korku Allah korkusu yerine sandık korkusu. Her suça bulaşmışlar ama Allah'tan korkmamışlar şimdi sandıktan sonra ortaya çıkacak hukuk devletinden korkuyorlar. 1 yıldır ülkenin huzur ve refahından çalıyorlar. Ekrem Başkan'ı aldılar bomboş bir iddianameyle rezil oldular. Şimdi Ekrem Başkan her gün bir yalanı çökertirken, Aziz İhsan Aktaş 700 yılla yargılanan serbest gezerken, iftira attıkları cezaevinde. En son Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığındaki tedbiri de kaldırdılar."

"Ara seçimin tarihini açıklayın, engellemeyeceğinizi söyleyin; 55 milletvekili istifası getirmeyen namerttir"

MHP lideri Bahçeli'nin ara ve erken seçime kapıyı kapatmasını "Kayıp seçim olacağını biliyor" sözleriyle yorumladı. Özel, iktidara seslenerek ara seçimi garanti etmeleri halinde 55 milletvekili istifa ettireceğini belirtti ve şunları söyledi:

"Anayasa'da açık hüküm var. 30 ay geçtikten sonra ara seçim yapılır. Çok net söylüyorum; Hatay bizce dolu ama boş derseniz Can Atalay ile doldururuz. Gelin o birinci olduğunuz yerlerde ara seçim yapalım. Bu seçimden kaçıyorlar. Çünkü halkın sandık bulduğu anda ne yapacağını biliyorlar. Bu konuda 12 liderle temas ettim. Tamamı da erkense erken, ara ise ara seçimden kaçmadıklarını belirtti. Yarın Meclis başkanını ziyaret edeceğiz. Bahçeli seçimler zamanında olacak demişti bugün ne erken ne ara seçim deyip seçime karşı olduğunu belirtmiş. Sayın Bahçeli, erken seçime karşı olabilir diyecek sözüm yok. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir. Karşı olurlar biz istemeye devam ederiz. Sandığa kavuşunda sözü millet söyler. Ara seçime karşı olunmaz, ara seçime karşı olmak Anayasa'ya karşı olmak demektir. Demirel'in Özal'ın kaçmadığı sandıktan bugünkü cumhurbaşkanının kaçması milletin gözünden kaçmamaktadır. Sayın Bahçeli, Erdoğan, AKP ve onlar için yazıp çizenler; ara seçimin tarihini açıklayın, engellemeyeceğinizi söyleyin. 30 değil, Türkiye'nin en geniş coğrafyasını 55 milletvekilini istifasını getirmeyen namerttir. Hodri meydan. Buradan büyük bir özgüvenle söylüyoruz. Ara seçime de varız, genişletilmiş ara seçime de varız. Erken seçime dünden hazırız!"