BIST 14.477
DOLAR 44,89
EURO 52,91
ALTIN 6.887,35
HABER /  POLİTİKA

Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Abone ol

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır." ifadesini kullandı.

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi. Dün ise son olarak MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi.

Bugün de Ardahan İl Teşkilatı'nın fesih haberi geldi.

