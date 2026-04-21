İstanbul'da dehşet! Eşini öldürüp polisi aradı

İSTANBUL Ümraniye'de eşini silahla öldürdüğünü ihbar ederek teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da polis imdat hattını arayan Cemal Kaya (73), eşi Medine Kaya'yı (66) silahla vurarak öldürdüğü ihbarında bulundu.

Polisi aradığında, olayın yaklaşık 10 dakika önce gerçekleştiğini ve Marmara Caddesi'nde bir marketin önünde bulunduğunu söyleyen şüphelinin yakalanması için bölgeye motorize polis ekipleri sevk edildi.

Ellerini kaldırarak polise teslim olan Kaya'nın üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 5 mermi, cebinde 5 yedek mermi ve bir sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesi üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Medine Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan sorgulamalarında daha önce herhangi bir suç kaydına rastlanmayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Medine Kaya'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumu morgunda sürdüğü öğrenildi.