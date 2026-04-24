Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Aytunç Erkin, CHP içindeki son gelişmelere ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, Mansur Yavaş’ın mitinglerin etkisini yitirdiğini düşündüğünü ve süreçten rahatsızlık duyduğunu aktarırken, Erkin ise parti içinde adaylık dengelerinin değiştiğini ve ibrenin Yavaş’a kaydığını belirtti.

"POLİTİK BİR EYLEM OLMAKTAN UZAKLAŞTI"

Gazeteci Barış Yarkadaş, "Benim edindiğim bilgiye göre Mansur Yavaş, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede mitinglerin devam etmesine karşı olmadığını, ancak mitinglerin artık sonuç almadığını ve sonuç veren bir politik eylem olmaktan uzaklaştığını söylemiş." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRESİNDE RAHATSIZLIK YARATIYOR"

Sözlerini sürdüren Yarkadaş, "Çünkü her geçen gün yeni operasyonların olması ve bu operasyonlara karşı CHP’nin siyasi çağrıcılığının kalmaması, doğal olarak Mansur Yavaş ve çevresinde de rahatsızlık yaratıyor." diye konuştu.

"İBRE MANSUR YAVAŞ'A KAYDI"

Gazeteci Aytunç Erkin, "Şu fikre katılıyordum... Bundan iki ay önce, özellikle Özgür Bey’in yakın çevresi ve A takımı, onun aday olması yönünde çok ciddi bir baskı oluşturmuştu. Özgür Bey de bu konuda daha heyecanlı ve istekliydi. Ancak sürecin ilerleyen aşamalarında bunun değiştiğini düşünüyorum. Bana göre ibre daha çok Mansur Yavaş’a kaymış durumda." dedi.

"AYRINTILARI ŞİFRELİ BİR ŞEKİLDE VERMEYE BAŞLADI"

Sözlerini sürdüren Erkin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Mansur Yavaş ile genel merkezde yaptığı görüşmenin ayrıntılarını şifreli bir şekilde vermeye çalıştı. Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede, “Protesto edebiliriz, eylemler yapabiliriz, farklı mücadele yöntemleri seçebiliriz; ancak istifa etmek ya da belediyeyi bırakmak gibi bir durum söz konusu değil” dediğini aktardı." ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ ELEŞTİRİLERİNİ YAPMIŞ"

Erkin, "Ayrıca, çok daha derinlemesine ve kapsamlı hukuki çalışmalar yapılması, bundan sonra yapılan haksızlıkların ve eşitsizliklerin daha görünür kılınması ve millete daha doğru, etkili bir şekilde anlatılabilmesi için her platformun kullanılmasının değerlendirildiğini ifade etti. Burada Mansur Yavaş demek ki eleştirilerini yapmış." dedi.