Ankara'da eylem yapan maden işçilerine biber gazlı müdahale! 3 kişi hastanelik oldu

Haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçileri, Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyince karşılarında polisi buldu. Yürüyüşe izin vermeyen polis, biber gazı kullandı. 3 kişi biber gazı nedeniyle fenalaşarak hastanelik oldu. Madenciler üstlerini çıkararak protestoda bulunurken, "Ekmek isteyene biber gazı!" sözleri ile polise tepki gösterdi.

Aylarca maaş alamadıklarını söyleyen Doruk Madencilik işçileri, Ankara’da açlık grevi ve oturma eylemini sürdürüyor. Açlık grevlerinin beşinci gününde maden emekçileri, eylemde oldukları Kurtuluş Parkı'ndan Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polisin biber gazı kullanması nedeniyle bazı madenciler fenalaştı. Gazlı müdahaleye madenciler, "100 madenciye 1000 polis; ekmek isteyene biber gazı!" sözleri ile tepki gösterdi. Günlerden beri aç olan madenciler, protesto için üstlerini çıkarırken, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

Haklarını almadan ayrılmayacaklarını belirten madenciler, baretlerini yere vurarak polis müdahalesine tepki gösterdi.

Bağımsız Maden İş, emekçilerin ambulansa biniş anını paylaşıp şu notu düştü: "Açlık grevindeki 3 madenci fenalaştı! 3 madenci arkadaşımız fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçiye reva muameleyi herkes görsün, duysun!"

Neler yaşandı?

Doruk Madencilik işçileri, 13 Nisan’da maden sahası önünden yürüyüşe başladı. İşçiler 20 Nisan’da Ankara’ya ulaştı. Maden işçileri, aylardır maaş alamadıklarını, fazla mesailerinin ve geçmiş tazminatlarının ödenmediğini, sık sık ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirtiyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası’na göre maden 2016’da TMSF’ye geçti, 2022’de ise Yıldızlar SSS Holding’e devredildi. Sendika, bu süreçten sonra hak kayıplarının arttığını savunuyor. Ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle çalışan sayısının 1200’den 250-300 seviyesine düştüğü ifade ediliyor.



İşçiler, ödenmeyen maaşlarının ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesini istiyor. TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan tüm işçilere tazminat verilmesi de talepler arasında yer alıyor.

Madenciler ayrıca rızaları dışında uygulanan ücretsiz izinlerin kaldırılmasını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamı sağlanmasını, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesini ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin sağlanmasını talep ediyor.