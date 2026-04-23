DEM Parti’den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Tuncer Bakırhan, “İlerleyeceğiz. Devam ediyor süreç. Bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak.” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ENGEL YOK"

Sözlerini sürdüren Bakırhan, “Bizim önerilerimiz hazır. İsterlerse sunacağız. Sanırım herhalde artık Türkiye’nin gündemi özel yasa. Önünde herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin gündemine gelir.” diye konuştu.

"İLK GÜNKÜ GİBİ UMUTLUYUZ"

Bakırhan, “İlk günkü gibi umutluyuz. Süreci yürütenler umutsuz olur mu? Bir ritmi var. Bazen ağır bazen hızlanıyor. Önümüzdeki günlerde hızlanacağını ümit ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREÇTE TIKANMA YOK"

Pervin Buldan ise, “Süreçte tıkanma yok.” dedi.