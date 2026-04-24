Yola külçe külçe altın dizildi! Şırnak'taki operasyondan çarpıcı görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve dövizin ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.
Paylaşımda, bu kapsamda düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

-"Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda, 1'er kilogramlık 30 külçe altın, 66 parça halinde 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar, 7 bin 470 avro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir."

