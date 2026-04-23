Külliye’de gözyaşları sel oldu! Erdoğan'ı ağlatan şiir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan programında Kırklareli’nden minik Gülsu’nun şiir videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan programında Kırklareli’nden minik Gülsu’nun şiir videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı. Kardeşine şiiri öğreten ağabeyin gözyaşlarına sarılarak karşılık veren Erdoğan, o anlarda duygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Törene, Kırklareli’nde okuduğu Bayrak şiiriyle gönülleri fetheden minik Gülsu ve ona o şiiri öğreten ağabeyi damga vurdu.

BAKAN TEKİN'DEN ANLAMLI TAKDİM 

Kabulün en özel anlarından biri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Gülsu’nun ağabeyini elinden tutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına getirmesiyle yaşandı. Bakan Tekin, milyonların izlediği o videoda Gülsu’nun başarısının arkasındaki gizli kahramanı Erdoğan’a tanıttı.

GÜLSU'NUN VİDEOSUNU İZLENİRKEN GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

Program sırasında minik Gülsu’nun hafızalara kazınan şiir okuma videosu dev ekrana yansıtıldı. Kardeşinin o masum ve coşkulu hallerini izleyen ağabey, bir anda duygularına yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın hıçkırıklarını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir şefkatle ona sarılarak teselli etti.

ERDOĞAN DA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI 

Küçük çocuğun gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladığı o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duygusallaştığı görüldü. Yaşananların etkisinde kalarak ağlamaya başlayan Erdoğan gözyaşlarını silerek gizlemeye çalıştı. 

KÜLLİYE'DE YANKILANAN ŞİİR: MİNARELER SÜNGÜ 

Duygusal anların ardından ağabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda o tarihi dizeleri ezberden okumaya başladı:"Minareler süngü, camiler miğfer,Müminler asker, ordumuzun bekçisi..."Ağabeyin şiiri okuduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine duygusallaştığı ve gözlerinin dolduğu kameralara yansıdı.Bir köy evinde kardeşine şiir ezberleten ağabeyin, bu kez o şiiri devletin zirvesinde seslendirmesi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

KARDEŞTEN KARDEŞE EN GÜZEL MİRAS

Kırklareli’nin Vize ilçesi Sergen Köyü’nden Külliye’ye uzanan bu hikaye, 23 Nisan ruhunun en saf halini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan ve bayrak sevgisini kardeşine aşılayan ağabeyi ve minik Gülsu’yu tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP'liler 23 Nisan töreninde çocuklara sırtlarını döndü! AK Partili İnan'dan tepki
CHP'liler 23 Nisan töreninde çocuklara sırtlarını döndü! AK Partili İnan'dan tepki
Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı
Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı
Medipol'den ailelere öneri: Çocuklarla aynı sofraya oturmak başarı ve özgüveni artırıyor
Medipol'den ailelere öneri: Çocuklarla aynı sofraya oturmak başarı ve özgüveni artırıyor
Uydu görüntüleri Gazze’deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Uydu görüntüleri Gazze’deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Medipol'den lens kullananlara uyarı! Lensle uyumak gözü oksijensiz bırakıyor
Medipol'den lens kullananlara uyarı! Lensle uyumak gözü oksijensiz bırakıyor
Yusuf İbiş'ten CHP'ye video klipli gönderme: Asla yenemezsiniz
Yusuf İbiş'ten CHP'ye video klipli gönderme: Asla yenemezsiniz
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
Yüzdeki kızarıklık ve yanma gül hastalığının ilk belirtisi
Yüzdeki kızarıklık ve yanma gül hastalığının ilk belirtisi
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
