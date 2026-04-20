Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem

CHP’de tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında başlatılan disiplin süreci sürerken, ihraç kararının Yüksek Disiplin Kurulu’nun 11 Mayıs’taki toplantısında netleşmesi bekleniyor. Parti yönetimi Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk ederken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen tv100’de yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Sevigen, Yalım’ın partiden ihraç edilmemesi halinde CHP yönetiminin kamuoyuna hesap veremeyeceğini savunarak, yaşanan sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sevigen açıklamasında, parti yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirerek, “Bırak partiliyi, atamazlarsa sokağa çıkamazlar” ifadelerini kullandı. Yalım hakkındaki iddialara dikkat çeken Sevigen, “Devletin pavyonu mu olur?” sözleriyle tepki gösterdi.

"3-5 TANE ÇAKAL BELEDİYE BAŞKANI YÜZÜNDEN…"

Sevigen, CHP’nin geçmişte sahip olduğu dürüstlük ve temiz siyaset imajının zedelendiğini de öne sürdü. Parti tabanının uzun yıllar “Namuslu ve şerefli insanlar” olarak gördüğü CHP’lilere yönelik algının değiştiğini ifade eden Sevigen, “Eskiden gelen bu imaj, maalesef bu 3-5 tane çakal belediye başkanı yüzünden kayboldu” değerlendirmesinde bulundu.