BIST 14.375
DOLAR 44,88
EURO 52,75
ALTIN 6.798,11
GÜNCEL

Yusuf İbiş'ten CHP'ye video klipli gönderme: Asla yenemezsiniz

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP'ye yönelik hazırladıkları bir video ve müzik prodüksiyonunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "On bin kere de deneseniz asla yenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın CHP'ye yönelik hazırladığı şarkı ve video klip prodüksiyonu, Başkan Yusuf İbiş tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıma sunuldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi görüntüleriyle başlayan videoda dönen rock tarzdaki müziğin sözleri ise oldukça manidar.

"Darbeyle, kumpasla bin kere denediler, vesayet hırsıyla kudurup delirdiler, yalanla talanla bu halka zulm oldular, yetmedi. Mezar başında kadeh tokuşturup sızdılar, heykel ve muslukla milleti kandırdılar, halkın parasını arsızca yağmaladılar, aman aman." şeklinde dizelenen şarkı sözleriyle birlikte videoda yer alan olaylar silsilesi ise şu şekilde sıralandı;

CHP'NİN PEŞ PEŞE PATLAK VEREN SKANDALLARI SIRALANDI

15 Temmuz 2016'da köprüye akın eden vatandaşlara ateş açan hain FETÖ mensuplarının görüntülerini, MİT binasının Kobra tipi helikopterle taranması izledi.

Özgür Özel'in 2019 seçimleri öncesi "Her çiftçiye traktör hediyesi" vaadi de videoda kendine yer buldu, Özel bu vaat ile ilgili olarak 2022 yılında "Çarpıcı olsun diye öyle yazdık" itirafında bulunmuştu.

Yine şaibeli kurultayda delegelere rüşvet verildiği iddiası ve Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusunda rüşvet alan CHP'li başkan yardımcısı da videoda yer alıyor.

PARA KULELERİNDEN ÖZKAN YALIM'A

CHP'li belediyelerdeki çöp ve trafik sorunu, İBB iddianamesine giren otel kameralarının bantlanması, Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemide "çeşme açılışı" görüntüleri, CHP il binasındaki para kuleleri, görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisiyle olan videoları ve Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadaki jet skandallarına dair görseller videonun içeriğinde yer alan görüntüler olarak kayda geçti.

Yusuf İbiş videonun başlığına ise CHP'nin resmi X hesabını etiketleyerek, "Yüz kere de, bin kere de, on bin kere de deneseniz asla yenemezsiniz!" notunu düştü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
