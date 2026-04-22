SAĞLIK

Medipol'den lens kullananlara uyarı! Lensle uyumak gözü oksijensiz bırakıyor

Gözlük yerine pratik ve estetik bir çözüm sunduğu için milyonlarca kişinin tercihi olan kontakt lensler, hatalı kullanıldığında gözleri geri dönülmez şekilde tahrip ediyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, zararsız sanılarak yapılan lensle uyuma alışkanlığının gözü oksijensiz bıraktığını belirterek, bu durumun kornea nakline kadar gidebilen ağır enfeksiyonlara yol açtığı konusunda uyardı.

Hayatın birçok alanında büyük kolaylık sağlayan kontakt lensler, temel hijyen ve kullanım kurallarına uyulmadığında adeta saatli bir bombaya dönüşüyor. Gün sonunda yorgunluğa yenik düşüp lensleri çıkarmadan uyumak, birçok kullanıcı tarafından zararsız bir eylem gibi görülse de tıp dünyası bu konuda uyarıyor. Göz sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu alışkanlıklar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, lens kullanıcılarının doğru bildiği yanlışları ve görünmeyen tehlikeleri anlattı.

“LENSLE UYUMAK GÖZÜ OKSİJENSİZ BIRAKIYOR”

Kontakt lensin korneaya giden oksijeni azalttığını belirten Dr. Tunç, “Kontakt lens gözümüzde kaldığında kornea yeterli oksijen alamaz. Özellikle uyku sırasında göz kapalı olduğu için bu durum daha da artar ve uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir. Kornea damar içermiyor ve oksijen ihtiyacını dış ortamdan karşılıyor. Lensle uyumanın en ciddi sonucu enfeksiyonlardır. Kornea enfeksiyonları çok ciddi tablolardır. İlerleyen durumlarda kornea nakline kadar gidebilir” diye konuştu.

ÇEŞME SUYU VE HİJYEN UYARISI

Kontakt lenslerin kesinlikle suyla temas ettirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Tunç, “Çeşme suyunda bakteri ve parazitler bulunur. Lensle temas ettiğinde gözde savunmasız bir ortam oluşur ve enfeksiyon riski artar. Ayrıca ellerin mutlaka sabunla yıkanması ve temiz kağıt havluyla kurulanması gerekir. Bir aylık lens, bir ay boyunca sürekli takılmalı anlamına gelmez. Bu sadece malzemenin kullanım ömrüdür. Öte yandan bazı lenslerin “gece kullanımına uygun” olduğunun söylenmesi yanlış yorumlanıyor. Bu ifade uyurken kullanılabilir anlamına gelmez. Sadece uzun süreli uyanık kullanım içindir” şeklinde konuştu.

