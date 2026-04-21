Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.


Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.


- 11 zanlı tutuklanmıştı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yüzdeki kızarıklık ve yanma gül hastalığının ilk belirtisi
Yüzdeki kızarıklık ve yanma gül hastalığının ilk belirtisi
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili önemli açıklamalar
İzmir'de genç doktorun öldüğü kaza kamerada! Gişelere çarpan araç alev aldı
İzmir'de genç doktorun öldüğü kaza kamerada! Gişelere çarpan araç alev aldı
Kalp cerrahisinde yeni standart: Robotik teknoloji
Kalp cerrahisinde yeni standart: Robotik teknoloji
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram kokain ele geçirildi
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'e linç girişimi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'e linç girişimi
Şanlıurfa’da işitme engelliler maçında yumruk ve tekmeli kavga
Şanlıurfa’da işitme engelliler maçında yumruk ve tekmeli kavga