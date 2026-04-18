Şanlıurfa’da işitme engelliler maçında yumruk ve tekmeli kavga

Şanlıurfa’da işitme engelliler futbol maçında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çok sayıda futbolcu ile saha görevlisinin karıştığı olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Şanlıurfa’da maçta olay! İşitme Engelliler futbol maçında futbolcular birbirine girdi

Şanlıurfa’da oynanan işime engelliler futbol maçında futbolcular birbirine girdi, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Stadyumu yanında bulunan sentetik çim sahada Şanlıurfa İşitme Engelliler SK ile Diyarbakır İşitme Engelliler SK futbol takımları karşı karşıya geldi.

Maç başladıktan bir süre sonra futbolcular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çok sayıda futbolcu ve saha kenarındaki görevlilerin de karıştığı kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Kavga saha kenarındaki görevlilerin araya girmesiyle son bulurken, maçın tatil edilip edilmediği ise bilinmiyor.
Geçen hafta oynanan Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Gaziantep İşitme Engelliler Spor Kulübü maçında da yine futbolcular arasında kavga çıkmıştı.

