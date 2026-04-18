İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldığı iddiasıyla hava ve topçu saldırıları düzenlerken, Nebatiye’ye bağlı Bint Cubeyl’de bazı evlerin vurulduğu ve bölgede insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi. Deyr Mimas ve Nahhas Tepesi çevresinin de hedef alındığı saldırılarda yangın çıkaran balonlar kullanıldığı ve bazı yolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. Taraflar arasında ilan edilen 10 günlük ateşkese rağmen saldırıların sürmesi dikkat çekti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde sabah saatlerinde 401. Zırhlı Tugay Birliklerine birkaç Hizbullah mensubunun yaklaştığı öne sürüldü.

ATEŞKESİ İHLAL EDEN İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE BİR MAHALLEYİ BOMBALADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının hedef alındığı iddia edilerek Lübnan’ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan’ın güneyindeki bir başka bölgede ise bazı Hizbullah mensuplarının bir tünele girdiğinin tespit edildiği ileri sürülerek hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde de evleri havaya uçurduğu ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Mercayun üzerinde görüldü.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN YANGIN ÇIKARAN BALON ATTILAR

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Mimas beldesinin çevresi ile Hırbet beldesindeki Nahhas Tepesi'ni de topçu ateşiyle hedef aldı.

Ayrıca Nahhas Tepesi ve Deyr Mimas arasındaki yol da ulaşıma kapatıldı. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneydoğu kesiminde yangın çıkaran balonlar attı.

Lübnan'ın güneyinin orta ve batı kesimlerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş gerçekleştirdiği gözlemlendi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail ordusu; İran, ABD-İsrail savaşını fırsat bilerek Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

