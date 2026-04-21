Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. İspanya ziyareti üzerinden yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, Onursal Adıgüzel ile arasına nifak sokulmak istendiğini savundu. Özel, kendisine yönelik bu iddiaları “unutmayacağını ve affetmeyeceğini” vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, sözlerine “Ataşehir’in güzel insanlarına; yüreği memleket için atan, yüreği merhametle atan insanlarına; korkuyu evde bırakıp meydanlara koşanlara, seçtiğine ve seçme hakkına sahip çıkanlara; onuruna, Onursal’ına sahip çıkanlara selam olsun" diyerek başladı.

Özgür Özel konuşmasının devamında ise şu şekilde konuştu:

Bugün buradan, güya geçmişte CHP’li olup sonra parayla satın alınıp yandaş kanallardan her fırsatta arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı, her fırsatta her yalanı yaymaya uğraşanlar; bugün de başka bir iftirayla yalanla, güya benimle sizinle Onursal’ın arasına nifak sokacaklar. Geçenlerde İspanya’ya gittik. Pedro Sanchez’le birlikte dünyanın bütün demokratlarını mücadeleye davet için. O gün vardık, Zülfü Livaneli’nin değerli eşi ameliyat olmuştu. Zor bir ameliyat geçirmişti. Kendisine otele dahi yerleşmeden geçmiş olsun ziyareti için gittik. Yazmışlar ‘Yemeğe gittiler bilmem ne.’ Geçmiş olsun ziyaretine gittik. Onursal’ın gözaltına alındığını öğrenmekten 14 saat önce. Diyorlar ki ‘Efendim Onursal gözaltındaydı, bunlar yemeğe gittiler. Birlikte fotoğraf çektirdiler.’ Aha da buradan söylüyorum. Onursal’la aramıza, bizim birbirimizin mücadelesine sahip çıkışımıza yan gözle bakmak, o eksik akılla kılçık atmak, bu hadsizliklerin hiçbirini unutmayacağım. Bu sefer de asla affetmeyeceğim.

