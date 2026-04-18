İspanya Başbakanı Sanchez Özel'i umursamadı mı? Şamil Tayyar video paylaştı

Şamil Tayyar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i umursamadığını iddia ederek video paylaştı. CHP'ye yakın kullanıcılar, tokalaşmada başka bir açıdan görüntü paylaşarak Tayyar'a tepki gösterdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona şehrinde İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısının ilk gününde GPM liderler resepsiyonuna katıldı.

AK Parti eski milletvekili gazeteci Şamil Tayyar'ın, paylaştığı Özel'in İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile selamlaşma görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

"Uluslararası itibar, hem içeride hem dışarıdaki etki katsayısınızla doğru orantılıdır"

Özel'in itibarının yurt dışında olmadığını savunan Tayyar, "Özgür Özel’in terasta kucaklaşmak için fırsat kolladığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in umursamaz tavrı üzüntü verici. Özel’in buradan çıkarması gereken dersler var. Uluslararası itibar, hem içeride hem dışarıdaki etki katsayısınızla doğru orantılıdır. Bunun yolu, marjinallerin konsolide ettiği mitinglerden değil geniş kitlelerin gönlünden geçer. Arkasına milletin ve yönettiği veya yönetimine talip olduğu ülkenin gücünü alamayanlar, dışarıda da itibar görmezler." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Paylaşım sosyal medyada yankı uyandırırken görüntülerin altına çok sayıda yorum yağdı. Tayyar'ı destekleyen olduğu kadar tepki gösterenler de oldu. Kimi kullanıcılar, aynı görüşmeden iki ismin sıcak görüntülerini paylaştı ve Tayyar'ı hedef aldılar.