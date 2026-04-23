CHP'liler 23 Nisan töreninde çocuklara sırtlarını döndü! AK Partili İnan'dan tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine ilişkin, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır." ifadesini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

İnan, NSosyal hesabından, Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve diğer partililerin mehter marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, açıklamasında, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır." ifadelerine yer verdi.

