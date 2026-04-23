Medipol'den ailelere öneri: Çocuklarla aynı sofraya oturmak başarı ve özgüveni artırıyor

Aileyle birlikte yenilen yemeklerin çocukların gelişimi önemli etki ediyor. Haftada en az birkaç kez birlikte yemek çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, aile içi yemek alışkanlıklarının çocuklar üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Aynı sofrada buluşmak sadece bir yemek alışkanlığı değil, çocukların geleceğini şekillendiren önemli bir faktör. Aileyle birlikte geçirilen yemek saatleri, çocukların hem akademik başarısını hem de özgüvenini doğrudan etkiliyor. Çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikososyal bir varlık olduğuna vurgu yapan Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, aile ortamının bu gelişimde belirleyici olduğunu ifade etti. Özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

HAFTADA 5 KEZ AİLEYLE YEMEK ÖNEMLİ

Haftada beşten fazla aileyle birlikte yemek yiyen çocukların sosyal becerilerinin, kendini ifade etme yeteneklerinin ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güzel, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini belirtti. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade eden Prof. Dr. Güzel, “Çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini güçlendiriyor” diye konuştu.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARI AZALTIYOR

Aileyle kurulan güçlü bağın çocukları olumsuz alışkanlıklardan da uzaklaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Birlikte yemek yeme alışkanlığı, çocuklarda yalnızlık hissini azaltır. Bu sayede sigara, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışların yüzde 30 ila 50 oranında azaldığı görülüyor” dedi.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR

Çocukların kendilerini ifade edebilmesinin ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Güzel, aile içi iletişimin bu noktada kritik rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Güzel, “Çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olması için aileyle birlikte geçirilen zamanın, özellikle de aynı sofrayı paylaşmanın önemini unutmamalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.