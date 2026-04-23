Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'ye: Masa sağlam mı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partililer ile selamlaştı. Tuncer Bakırhan'a 'masa sağlam mı?' sorusunu yönelten Erdoğan, Bakırhan'dan 'sağlam' yanıtını aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Aynı zamanda TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü de kutlanıyor. 

Bu anlamlı günde bir dizi etkinlikte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. 

DEM PARTİLİLER İLE SOHBET ETTİ

Burada siyasi parti liderleri ile selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini de ziyaret etti.

Heyet ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a dikkat çeken bir soru yöneltti. 

'MASA SAĞLAM MI' DİYE SORDU

Tuncer Bakırhan'a "masa sağlam mı" diye soran Erdoğan, Bakırhan'dan "masa sağlam" yanıtını aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ise "durmak yok" ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor." dedi. 

