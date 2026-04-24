Kainat güzeli kaynanası tarafından kurşuna dizildi!

Eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, evinde kayınvalidesi tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetin perde arkasındaki "kıskançlık" detayı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Meksika’nın başkenti Mexico City, eski tescilli güzel Carolina Gomez’in sarsıcı ölümüyle çalkalanıyor. Bir dönem "Kainat Gençler Güzeli" unvanını taşıyan Gomez, kendi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın en dehşet verici yanı ise, tetiği çeken ismin genç kadının kayınvalidesi olmasıydı.

Emniyet güçlerinin titizlikle incelediği 45 saniyelik güvenlik kamerası kayıtları, vahşeti anbean gözler önüne serdi. Görüntülerde; Carolina Gomez ile kayınvalidesi arasında kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın ardından Gomez’in odasına çekildiği görülüyor. Ancak öfkesine hakim olamayan kayınvalide, belinden çıkardığı silahla odaya girerek genç kadına tam 6 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine kucağındaki 8 aylık bebeğiyle odaya koşan eşi, gördüğü manzara karşısında şoka girdi.

Kamera kayıtlarına yansıyan seslerde, talihsiz kadının eşinin annesine, "Deli kadın, ne yaptın sen?" diyerek feryat ettiği duyuluyor.

Cinayet sonrası zanlı kayınvalidenin soğukkanlı tavırları ve kurduğu cümleler, olayın bir "takıntı" ürünü olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Oğluna dönerek, "Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı" diyen zanlının, oğluna yönelik sarf ettiği "Sen benimsin, onun değil" sözleri kan dondurdu.