Medipol uzmanları uyardı: İdrardaki kan mesane kanserini işaret edebilir

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen mesane kanseri, erken teşhis edilmediğinde yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorununa dönüşüyor. Özellikle sigara tüketiminin riski katlayarak artırdığı bu hastalık, vücudun verdiği ilk sinyallerin doğru okunmasıyla tamamen tedavi edilebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Altay, mesane tümörlerinin teşhis süreci, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında hayati bilgiler paylaştı.

Özellikle 40 yaş üstü bireylerde ve sigara kullananlarda sıkça görülen mesane kanseri, idrarda sinsi bir şekilde ortaya çıkan kanamalarla kendini belli ediyor. Erken belirtileri fark edilen mesane kanseri, tedavi şansını önemli ölçüde artırıyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Altay, mesane tümörlerinin teşhis ve tedavisinde ultrasonografi ve sistoskopinin önemine dikkat çekiyor, idrardaki en ufak kanamanın bile ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. “Sigara içenlerde mesane kanseri riskini artıyor. Ancak sigara içmeyenlerde de görülebiliyor. Özellikle 40 yaş üzeri kişilerde daha sık rastlıyoruz” dedi.

İDRARDA KAN, EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Mesane kanserinin tipik belirtisinin idrarda kan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altay, “Ağrısız ve sancısız, gözle görülür idrar kanaması özellikle pıhtılarla birlikte mesane kanserinin ilk ve en önemli işareti. Bu durumda en kısa sürede bir üroloji uzmanına başvurmak şart. İlk adım genellikle ultrasonografi ile mesanenin değerlendirilmesidir. MR veya tomografi ile desteklenebilir. Ancak en değerli yöntem sistoskopidir. Işıklı bir kamerayla idrar yolundan mesanenin tamamını inceleyebiliyoruz; milimetrik tümörleri bile tespit edebiliyoruz” dedi.

TÜMÖR TİPLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Mesane tümörlerinin yüzeyel tümörler ve invaziv tümörler olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. Altay, “Yüzeyel tümörler endoskopik yöntemle kapalı olarak kazınıp tedavi edilebilir. Ancak tekrar etme potansiyeli vardır ve düzenli kontrollere ihtiyaç duyar. İnvaziv tümörler, kökleri derinlere ilerlemiş, organ dışına yayılma riski taşıyan çınar ağacı gibi tümörlerdir. Bu durumda daha radikal cerrahi ve bazen mesanenin alınması gerekebilir. Hastalar ilk 2 yıl boyunca 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir ve sonrasında yılda bir sistoskopi ile takip edilmelidir. Erken tanı, hastalığın ilerlemesini önler ve yaşam süresini uzatır” diye konuştu.

GEÇ KALINAN TANIDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Mesane kanseri erken teşhis edilmediğinde daha agresif tedavi yöntemleri devreye giriyor. Prof. Dr. Altay, “İlerleyen hastalıkta radikal sistektomi yani mesanenin alınması gerekebilir. Daha ileri vakalarda ise kemoterapi gündeme gelir. Bu nedenle idrarda en ufak kanamayı bile dikkate almak hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.