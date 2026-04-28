Özgür Özel basına kapalı toplantıda söyledi: Derin devlet bizi sınıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanları ile basına kapalı toplantıda konuşulanları aktardı. Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre Özgür Özel, “Doğa bizim direncimizi ölçüyor. Buna ister derin devlet ister dış güçler ister başka bir şey deyin. Bizim ne kadar dayanabileceğimizi ölçüyor ve sınıyorlar. Ama biz direneceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediye başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, toplantı hakkında önemli kulis bilgilerini tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında aktardı.

“İSTER DERİN DEVLET İSTER DIŞ GÜÇLER DEYİN, BİZİ ÖLÇÜYORLAR”

Özel, Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre, “Partimiz şu an yüzde 40 seviyesinde, siz hizmetlerinize devam edin.” ifadeleriyle belediye başkanlarına seslendi.

Gazeteci Barış Yarkadaş toplantı hakkında diğer kulis bilgilerini şu ifadeler ile aktardı:

O SORULARA YANIT VERMEDİ

Belediye başkanları mutlak butlan ile ilgili sorular soruyorlar. Onunla ilgili sorulara yanıt vermiyor. Tanju Özcan ile ilgili sorulan soruya, “Tanju’nun dosyası iyi gidiyor, takip ediyorum” diyor. Özel, “Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?” minvalindeki sorulara da yanıt vermiyor.

ÖZKAN YALIM İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise Özkan Yalım sorusuna, “Özkan Yalım’ın partiden atılacağımı söyleyebilirsiniz.” yanıtını veriyor.