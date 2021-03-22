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Ozan Tufan'ın füzesi sonrası nişanlısından olay paylaşım

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 1-1 biterken Ozan Tufan, harika bir gole imza attı. Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat maç sonu paylaşımda bulundu.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Sow'dan sonra ilk
Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti. Ozan Tufan'ın golünde top, 109 km hıza ulaştı. OPTA verilerine göre Ozan Tufan, Moussa Sow'dan (2012/13'te 3 gol) bu yana Beşiktaş'a aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Nişanlısından paylaşım 
Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat maç sonu paylaşımda bulundu. Haspolat, Ozan ile fotoğrafına "Modumuz budur!" notunu düştü.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile 2020 yılının eylül ayında evde sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan kurdelesini, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesmişti.

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