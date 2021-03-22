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20 bin lira masrafı var! Bayrampaşa'da otomobildeki 'hayalet gösterge' panelini çaldılar

BAYRAMPAŞA'da park halindeki otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, hayalet göstergeyi çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İlyas Avcı da "15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler" dedi.

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İddiaya göre İlyas Avcı,  öğle saatlerinde otomobiliyle evine geldi. Otomobili apartmanın önüne park eden Avcı, evine çıktı. Gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Otomobilin içine giren hırsızlar, aracın hayalet göstergesini çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen İlyas Avcı, ön kapının camının kırıldığını ve hayalet göstergenin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. 

"15 - 20 bin lira bir masrafı var"

Tekstil işiyle uğraşan otomobil sahibi İlyas Avcı, "Dün öğle saatlerinde aracımı buraya bıraktım. Bu sabah hastane ve işe gideyim derken aracın başına geldim. Camı patlamış. Camı patlayınca anladım göstergeyi götürdüklerini. İçeriye baktığımızda hayalet göstergenin olmadığını anladık. Polisi aradık. Polis gelip, parmak izi aldı. 15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler" dedi.

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