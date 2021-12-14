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ÖSYM sınav takvimi 2022 YKS ne zaman sınav başvuru tarihi

ÖSYM sınav takvimi 2022 YKS ne zaman sınav başvuru tarihi

ÖSYM binlerce öğrenci ve memur adayının beklediği 2022 sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti. Peki 2022 yılında üniversite sınavı olan YKS ne zaman yapılacak? YKS 2022 oturumları AYT, TYT ne zaman yapılacak?

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Merakla beklenen 2022 sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini açıkladı. Üniversite hayali kuran birçok öğrenci ise YKS 2022 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2022 yılında üniversite sınav girişi YKS 8-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

2022 yılı üniversite giriş sınavı YKS, TYT,AYT ve memurluk sınavı KPSS başta olmak üzere diğer sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

2022 YKS kaç dakika sürecek: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS tarihleri

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

ALES Tarihleri

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

Yabancı dil sınavları

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG tarihleri

MSÜ:  27 Mart,

DGS:  3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:  11 Aralık,

Sağlık Bakanlığı sınavları

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:  26 Haziran,

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